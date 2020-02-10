В Брянске изменится схема движения троллейбуса №9

10 Февр. 2020 2020-02-10T18:19:33+03:00

Изменения продлятся один день. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Это связано с ремонтом водопровода

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В Брянске 11 февраля изменится схема движения троллейбуса №9. С 8.00 до 22.00 тут будут устранять коммунальную аварию на водоводе по улице Харьковской, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Движение маршрута №9 в сторону Камвольного комбината будет проходить по следующему маршруту: «ул. Бежицкая — ул. Ульянова — ул. Куйбышева — ул. III Интернационала — ул. Ульянова — ул. Литейная — ул. 50-й Армии».

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ИСТОЧНИК KP.RU