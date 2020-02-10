2020-02-10T15:07:09+03:00
Общество

В Брянске горожанка лишилась 740 тысяч рублей, сдав жилье

Деньги выудили у потерпевшей телефонные мошенники
Анна ЛЕВКИНА
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Мошенники выудили у жительницы Брянска 740 тысяч рублей.Мошенники выудили у жительницы Брянска 740 тысяч рублей.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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740 тысяч рублей лишилась жительница Брянска, став жертвой телефонного мошенничества.

52-летняя жительница Фокинского района разместила на специализированном сайте объявление о том, что сдает квартиру. На прошлой неделе ей позвонила незнакомка. Та охотно согласилась на условия аренды и пожелала немедленно внести предоплату. При этом собеседница попросила помочь в совершении денежного перевода. Доверчивая горожанка отправилась банкомату и выполнила инструкции «квартирантки». В итоге женщина предоставила злоумышленникам доступ к своему счету и лишилась всех сбережений – 740 000 рублей.

– Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, – уточнили в пресс-службе УМВД по региону.

Кстати, при аналогичных обстоятельствах еще двое брянцев (жителей Бежицкого района в возрасте 53 и 30 лет) обогатили мошенников на 3700 и 2800 рублей. Продавали они пшеницу и детскую кровать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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