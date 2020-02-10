«Лиза Алерт»: пропавший в Брянске Василий Милишенко погиб

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:55:15+03:00

Брянец ушел из дома в воскресенье, 9 февраля

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Трагически завершились поиски 68-летнего Василия Милишенко, пропавшего в Брянске в воскресенье, 9 февраля. Его нашли погибшим.

Мужчина проживал в Фокинском районе Брянска. Он ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. К поискам родные подключили волонтеров отряда «Лиза Алерт».

«Найден, погиб. Искренние соболезнования родным и близким». Такой пост опубликовали поисковики на своем официальном сайте в 02.17 10 февраля. Где нашли тело и при каких обстоятельствах, они не уточнили.

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ИСТОЧНИК KP.RU