Авиарейсы из Брянска в Симферополь стартуют в мае
К Черному морю можно будет улететь дважды в неделю
Обнародовано предварительное расписание авиарейсов «Брянск-Симферополь».Фото: Елена РАКОВА
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Международный аэропорт «Брянск» обнародовал предварительное расписание авиарейсов в Крым. Предположительно, перелеты в Симферополь стартуют 27 мая.
Как уточнили в аэропорту, рейсы будут выполняться дважды в неделю: по средам и воскресеньям. О стоимости билетов объявят позже.
Кстати, в 2020-м аэропорт планирует открыть дополнительные направления, а также начать большую реконструкцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU