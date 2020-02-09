Авиарейсы из Брянска в Симферополь стартуют в мае

9 Февр. 2020 2020-02-09T22:52:23+03:00

К Черному морю можно будет улететь дважды в неделю

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Международный аэропорт «Брянск» обнародовал предварительное расписание авиарейсов в Крым. Предположительно, перелеты в Симферополь стартуют 27 мая.

Как уточнили в аэропорту, рейсы будут выполняться дважды в неделю: по средам и воскресеньям. О стоимости билетов объявят позже.

Кстати, в 2020-м аэропорт планирует открыть дополнительные направления, а также начать большую реконструкцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU