Под Брянском произошла серьезная авария

9 Февр. 2020 2020-02-09T17:18:17+03:00

Фото: скриншот видео, размещенного в группе «ДТП и ЧП Брянск» в vk.com

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Серьезное ДТП с участием двух автомобилей произошло в Выгоничском районе утром в воскресенье, 9 февраля. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Из поста следует, что легковые автомобили столкнулись на участке трассы между Тешеничами и Палужьем. От сильного удара они разлетелись по разные стороны дороги (видео по ссылке).

Официальная информация о происшествии и пострадавших пока не поступала.

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ИСТОЧНИК KP.RU