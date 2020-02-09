Под Брянском произошла серьезная авария
Автомобили разлетелись по разные стороны дороги
Фото: скриншот видео, размещенного в группе «ДТП и ЧП Брянск» в vk.com
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Серьезное ДТП с участием двух автомобилей произошло в Выгоничском районе утром в воскресенье, 9 февраля. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Из поста следует, что легковые автомобили столкнулись на участке трассы между Тешеничами и Палужьем. От сильного удара они разлетелись по разные стороны дороги (видео по ссылке).
Официальная информация о происшествии и пострадавших пока не поступала.
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ИСТОЧНИК KP.RU