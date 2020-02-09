2020-02-09T10:50:00+03:00
Общество

Две бани сгорели в Брянской области за одно утро

Пожары случались в Брянске и Выгоничском районе
Анна ЛЕВКИНА
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В Брянской области сгорели две бани за одно утро.В Брянской области сгорели две бани за одно утро.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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Сразу две бани горели в Брянской области утром в воскресенье, 9 февраля. Пожары зафиксировали с разницей в 16 минут.

Так, в 06.02 дежурному МЧС сообщили о загорании на улице Нахимова в Бежицком районе Брянска. По вызову выезжали две автоцистерны ПСЧ-13. По прибытию огнеборцы установили, что произошло загорание в парилке частной бани. Площадь пожара составляла один квадратный метр. На тушение потребовалось около 20 минут.

Аналогичное случилось в поселке Красное Выгоничского района. Там, правда, строение было охвачено огнем по всей площади. Ликвидировали пожар в 06.31.

– В этих ЧП никто не пострадал, – уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. – Что стало причиной загорания, установят эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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