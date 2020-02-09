Брянцы пожаловались на неработающий светофор на набережной

9 Февр. 2020 2020-02-09T14:37:04+03:00

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На набережной в Брянске сломался установленный недавно светофор. У него не работает кнопка вызова зеленого сигнала для пешеходов. Информация об этом появилась в соцсетях в воскресенье, 9 февраля.

– Приходится орать людям на той стороне, чтобы нажали кнопку или бежать в надежде, чтобы не сбили! Куда жаловаться не знаю, – пожаловалась местная жительница.

Также горожанка уточнила, что не работает светофор со стороны лестницы, причем уже минимум два дня.

Ситуацию активно обсуждают пользователи в комментариях. Некоторые советуют переходить дорогу, игнорируя красный цвет. Другие же рекомендуют использовать соседние «зебры»: на пересечении улиц Калинина/Горького либо Калинина/Фокина (оба находятся примерно в 200 метрах).

Напомним, указанный светофор установили на месте бывшего нерегулируемого перехода в ноябре 2019-го. Предполагалось, что он урегулирует хаотичное движение на этом участке.

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ИСТОЧНИК KP.RU