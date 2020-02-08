2020-02-08T23:22:27+03:00
Общество

В Брянске спасатели сняли мальчика с крыши котельной

Ребенка спустили по трехколенной лестнице, он не пострадал
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В Брянске подросток, играя, забрался на крышу старой котельной.В Брянске подросток, играя, забрался на крышу старой котельной.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В субботу, 8 февраля, в Бежицком районе Брянска подросток, играя, забрался на крышу старой котельной.

Оказавшись на одноэтажном здании, мальчик не смог спуститься самостоятельно. На помощь смельчаку пришли пожарные-спасатели регионального МЧС. Они спустили подростка по трехколенной лестнице.

– Крыши различных строений нередко привлекают внимание несовершеннолетних детей как место для игр, – отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – Однако это может привести к серьезным последствиям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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