В Брянске спасатели сняли мальчика с крыши котельной
В субботу, 8 февраля, в Бежицком районе Брянска подросток, играя, забрался на крышу старой котельной.
Оказавшись на одноэтажном здании, мальчик не смог спуститься самостоятельно. На помощь смельчаку пришли пожарные-спасатели регионального МЧС. Они спустили подростка по трехколенной лестнице.
– Крыши различных строений нередко привлекают внимание несовершеннолетних детей как место для игр, – отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – Однако это может привести к серьезным последствиям.
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ИСТОЧНИК KP.RU