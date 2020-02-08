Под Брянском начали капремонт дороги «Красный Бор – Чернетово»
Начались работы по капитальному ремонту автодороги «Красный Бор — Станция Чернетово». Эта трасса, длина которой немного больше километра, соединяет Брянский район с Жуковским.
Подготовительные работы подрядчик начал еще в конце 2019-го. Сейчас ведут такие, которые можно проводить зимой. Автодорога пролегает в болотистой местности, потому почва под ней торфяная.
– Дорожники производят выемку почвы глубиной до трех метров и заменяют на песчаный грунт, – рассказали в региональном управлении автодорог. – Он позволяет фильтровать воду, не дает автодороге разрушаться и образовывать «пучины» (то есть, деформации в период весеннего оттаивания грунта).
После укладывания слоя из песка на автодорогу уложат щебень, затем – выравнивающий и основной слой асфальтобетонного покрытия. Эти работы будут проводить при наступлении благоприятных погодных условий. Также на дороге появится тротуар.
Полностью завершить ремонт планируют к августу 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU