Под Брянском начали капремонт дороги «Красный Бор – Чернетово»

8 Февр. 2020 2020-02-08T22:55:34+03:00

Длина этой трассы немного больше километра

Изменить размер текста: A A

Начались работы по капитальному ремонту автодороги «Красный Бор — Станция Чернетово». Эта трасса, длина которой немного больше километра, соединяет Брянский район с Жуковским.

Подготовительные работы подрядчик начал еще в конце 2019-го. Сейчас ведут такие, которые можно проводить зимой. Автодорога пролегает в болотистой местности, потому почва под ней торфяная.

– Дорожники производят выемку почвы глубиной до трех метров и заменяют на песчаный грунт, – рассказали в региональном управлении автодорог. – Он позволяет фильтровать воду, не дает автодороге разрушаться и образовывать «пучины» (то есть, деформации в период весеннего оттаивания грунта).

После укладывания слоя из песка на автодорогу уложат щебень, затем – выравнивающий и основной слой асфальтобетонного покрытия. Эти работы будут проводить при наступлении благоприятных погодных условий. Также на дороге появится тротуар.

Полностью завершить ремонт планируют к августу 2020 года.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU