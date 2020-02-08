В Брянске на Литейной иномарка протаранила столб
Автомобилист протаранил столб в Бежицком районе Брянска днем в пятницу, 7 февраля.
ДТП произошло в 14.20 на улице Литейной. По предварительной информации, 58-летний водитель автомобиля «Шевроле Клан» не справился с управлением. Двигался он со стороны улицы Ульянова в сторону Куйбышева.
Травмы получили два человека: водитель и его 48-летняя пассажирка.
– У обоих ушибы грудной клетки, – уточнили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. – Медики отпустили их домой, назначив лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU