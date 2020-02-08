В Брянске на Литейной иномарка протаранила столб

8 Февр. 2020 2020-02-08T16:04:30+03:00

В ДТП пострадали два человека

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Автомобилист протаранил столб в Бежицком районе Брянска днем в пятницу, 7 февраля.

ДТП произошло в 14.20 на улице Литейной. По предварительной информации, 58-летний водитель автомобиля «Шевроле Клан» не справился с управлением. Двигался он со стороны улицы Ульянова в сторону Куйбышева.

Травмы получили два человека: водитель и его 48-летняя пассажирка.

– У обоих ушибы грудной клетки, – уточнили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. – Медики отпустили их домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU