2020-02-08T15:01:17+03:00
Общество

Брянский обком КПРФ возглавил Андрей Архицкий

Нового лидера коммунистов выбрали на закрытом заседании 8 февраля
Анна ЛЕВКИНА
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Фото: kprf32.comФото: kprf32.com
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В субботу, 8 февраля, в Брянске выбрали первого секретаря обкома КПРФ. Произошло это на VI Пленуме комитета Брянского областного отделения компартии РФ (в закрытом режиме). Так, возглавил региональное отделение партии Андрей Архицкий. Информация об этом появилась на официальном сайте брянских коммунистов.

Андрею Георгиевичу 52 года. С 1998 года и по настоящее время он работает в Брянской государственной инженерно-технологической академии (БГИТА). В апреле 2009-го его избрали вторым секретарем регионального обкома РФ.

Отметим, что ранее лидером брянских коммунистов был Степан Понасов. В ноябре прошлого года он скончался.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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