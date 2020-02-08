Борис Пайкин вручил брянским ученым Благодарственные письма

8 Февр. 2020 2020-02-08T14:07:39+03:00

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Накануне Дня российской науки девять преподавателей высших учебных заведений Брянска за добросовестный и многолетний труд, вклад в науку и подготовку студентов в связи с профессиональным праздником получили Благодарственные письма от депутата Государственной Думы, координатора Брянского регионального отделения ЛДПР Бориса Пайкина. Таким образом отмечен их научный и педагогический таланты.

Депутаты Брянского горсовета от ЛДПР Сергей Сенин и Игорь Карпов от имени и по поручению парламентария вручили его Благодарственные письма преподавателям Брянского государственного инженерно-технологического университета: доценту кафедры промышленной экологии и безопасности жизнедеятельности Виктору Гамазину; профессору кафедры строительного производства Сергею Ахременко; помощнику проректора по образовательной деятельности и молодежной политике Александру Кузько и заведующей библиотекой университета Ирине Дракуновой.

Торжественная церемония вручения Благодарственных писем состоялась и в Брянском филиале Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. Наград удостоились пять сотрудников этого вуза: доктор исторических наук, доцент Владимир Бобков; кандидат экономических наук, старший преподаватель Светлана Севрюкова; кандидат исторических наук, преподаватель Ирина Мороз, а также заведующие предметно-цикловыми комиссиями общеобразовательных и социально-гуманитарных дисциплин Татьяна Чепелова и технологических дисциплин Татьяна Галичева.

Депутаты от ЛДПР поздравили сотрудников брянских вузов с их профессиональным праздником, пожелали успехов на научном и педагогическом поприще и вручили ценные подарки.

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ИСТОЧНИК KP.RU