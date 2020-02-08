В Брянске нашли живым 11-летнего пропавшего мальчика

8 Февр. 2020 2020-02-08T13:12:42+03:00

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11-летнего Виктора Мороз, пропавшего в Брянске, нашли живым. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» на своем официальном сайте.

Мальчик ушел из дома (проживает в Фокинском районе Брянска) в пятницу, 7 февраля. С тех пор ребенок не выходил на связь с родителями. Вскоре к поискам примкнули волонтеры отряда «Лиза Алерт». Они, в частности, распространили ориентировку пропавшего мальчика в соцсетях.

Уже около полуночи появилась информация о том, что Витю нашли. Он жив. Где все это время находился ребенок, поисковики не уточнили.

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ИСТОЧНИК KP.RU