2020-02-07T21:15:11+03:00
Спорт

Брянская теннисистка Влада Коваль обыграла Веру Звонареву на международном турнире

Спортсменка вышла в четвертьфинал соревнований
Мария Дедкова
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Фото: Брянский центр спортивной подготовки сборных командФото: Брянский центр спортивной подготовки сборных команд
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Брянская теннисистка Влада Коваль успешно выступает на турнире серии ITF. Соревнования проходят в словацком городе Трнава. Призовой фонд турнира 25 тысяч долларов.

В основную сетку брянская спортсменка пробивалась через квалификацию. Сначала Влада обыграла японку Каюру 7:6, 7:5, затем словацкую спортсменку Ярускову 6:3, 6:3, сообщили в брянском центре спортивной подготовки.

В первом раунде основного турнира Коваль в тяжелом поединке взяла верх над швейцаркой Бандеччи. Во втором раунде Влада сразилась со звездой тенниса - Верой Звоноревой. Наша землячка оказалась сильнее. Она вышла в четвертьфинал, где ей предстоит встретиться с Кристиной Куцовой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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