2020-02-07T17:58:01+03:00
Общество

На Володарке в Брянске открыли пристройку к детсаду «Лисичка»

Учреждение рассчитано на 55 мест
Ольга УМАРОВА
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На очереди еще - четыре "просроченных" ясельных пристройки.На очереди еще - четыре "просроченных" ясельных пристройки.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В пятницу, 7 февраля, в Володарском районе Брянска открыли ясельную пристройку к детскому саду №112 «Лисичка». Это уже третье из семи дошкольных учреждений, которые должны были сдать еще прошлом году, но достроили только сейчас.

Как рассказали в мэрии, пристройка рассчитана на 55 детей.

- В здании разместились четыре группы с уютными игровыми и спальными комнатами, - рассказали в пресс-службе Брянской горадминистрации. - Все раздевалки, помимо индивидуальных шкафчиков, оборудованы сушильными шкафами для детской одежды. Также для малышей сделали просторный зал для занятий музыкой и физкультурой. Ясли оснащены современным игровым и мультимедийным оборудованием, интерактивными игрушками, книгами и развивающими пособиями.

Всего в регионе создали 1773 дополнительных мест для детей, из которых 883 - для малышей до трех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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