В Клинцах задержали 17-летнего любителя чужих сумок

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:26:39+03:00

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В Клинцах по подозрению в грабеже задержали 17-летнего парня. О нападении полицейским рассказала 63-летняя местная жительница.

По словам женщины, она шла домой, когда к ней подбежал молодой человек и вырвал сумку из рук. Инцидент произошел возле автобусной остановки, грабитель напал со спины.

- Пенсионерка начала звать на помощь, и проходивший мужчина смог отобрать у грабителя его добычу, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Однако злоумышленник смог сбежать.

На следующий день задержали подозреваемого. На счету парня уже было несколько мелких краж. Он во всем сознался и рассказал о том, что в тот же день, за два часа до преступления, похитил сумку у другой прохожей. Сумку он выбросил, забрав из нее мобильник и 200 рублей.

Телефон стражи порядка изъяли, а сумку нашли. Юноше грозит до четырех лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU