Брянского производителя оштрафовали за поддельное масло

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:01:44+03:00

Предприятие не раз попадалось на нарушениях

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Брянского производителя наказали за поддельную молочку. Речь идет об ООО «Комол».

Проверку провели в Воронежской области. Здесь исследовали масло сливочное. В продукции выявили жиры немолочного происхождения.

- Данный производитель поставляет молочную продукцию в торговые сети, а также учреждения здравоохранения, образования и социальной сферы, - говорят в Управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. - Ранее он уже неоднократно попадал в поле зрения Россельхознадзора в рамках осуществления полномочий по контролю за качеством и безопасностью пищевой продукции.

Отбор провели в сетевых гипермаркетах Брянской области, а также в учреждениях здравоохранения региона. В масле, сметане и твороге выявили растительные масла и жиры на растительной основе. Производителю выдали предписание о прекращении действий деклараций.

Кроме того, специалисты Россельхознадзора провели выездную проверку на предприятии.

Оказалось, что здесь не следят за сырьем, нарушаются требования санитарии. Все это потребовали исправить.

Виновных привлекли к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU