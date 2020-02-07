Брянского производителя оштрафовали за поддельное масло
Брянского производителя наказали за поддельную молочку. Речь идет об ООО «Комол».
Проверку провели в Воронежской области. Здесь исследовали масло сливочное. В продукции выявили жиры немолочного происхождения.
- Данный производитель поставляет молочную продукцию в торговые сети, а также учреждения здравоохранения, образования и социальной сферы, - говорят в Управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. - Ранее он уже неоднократно попадал в поле зрения Россельхознадзора в рамках осуществления полномочий по контролю за качеством и безопасностью пищевой продукции.
Отбор провели в сетевых гипермаркетах Брянской области, а также в учреждениях здравоохранения региона. В масле, сметане и твороге выявили растительные масла и жиры на растительной основе. Производителю выдали предписание о прекращении действий деклараций.
Кроме того, специалисты Россельхознадзора провели выездную проверку на предприятии.
Оказалось, что здесь не следят за сырьем, нарушаются требования санитарии. Все это потребовали исправить.
Виновных привлекли к административной ответственности.
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ИСТОЧНИК KP.RU