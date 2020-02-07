В Брянске у торговых центров поймали 14 «дрифтеров»

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:42:36+03:00

Изменить размер текста: A A

6 февраля в Брянске ловили ночных любителей опасных катаний. У парковок торговых центров полицейские задержали 14 «дрифтеров». На нарушителей составили административные протоколы.

- В ближайшие дни сотрудники Госавтоинспекции проведут очередные рейды, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. - Полицейские проследят за любителями управляемого заноса.

Госавтоинспекция призывает брянцев, ставших очевидцами дрифта, обращаться с информацией в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 74-71-02.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU