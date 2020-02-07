В Брянске у торговых центров поймали 14 «дрифтеров»
6 февраля в Брянске ловили ночных любителей опасных катаний. У парковок торговых центров полицейские задержали 14 «дрифтеров». На нарушителей составили административные протоколы.
- В ближайшие дни сотрудники Госавтоинспекции проведут очередные рейды, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. - Полицейские проследят за любителями управляемого заноса.
Госавтоинспекция призывает брянцев, ставших очевидцами дрифта, обращаться с информацией в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 74-71-02.
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ИСТОЧНИК KP.RU