Перед концертом Ольга Бузова обратилась к брянцам
Звезда записала видеообращение
Билеты на концерт Ольги Бузовой на первые ряды уже раскуплены.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Ольга Бузова перед концертом в Брянске записала видеообращение к поклонникам. Ролик она опубликовала в социальных сетях.
-14 февраля мы проведем вместе,- сказала артистка. - Буду дарить вам свою музыку, свое творчество и свою любовь
К слову, концерт звезды обещает пройти с аншлагом. Билеты на первые ряды уже давно раскуплены.
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ИСТОЧНИК KP.RU