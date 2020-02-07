Перед концертом Ольга Бузова обратилась к брянцам

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:26:20+03:00

Билеты на концерт Ольги Бузовой на первые ряды уже раскуплены. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

Ольга Бузова перед концертом в Брянске записала видеообращение к поклонникам. Ролик она опубликовала в социальных сетях.

-14 февраля мы проведем вместе,- сказала артистка. - Буду дарить вам свою музыку, свое творчество и свою любовь

К слову, концерт звезды обещает пройти с аншлагом. Билеты на первые ряды уже давно раскуплены.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU