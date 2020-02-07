2020-02-07T10:26:20+03:00
Общество

Перед концертом Ольга Бузова обратилась к брянцам

Звезда записала видеообращение
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Билеты на концерт Ольги Бузовой на первые ряды уже раскуплены.Билеты на концерт Ольги Бузовой на первые ряды уже раскуплены.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Ольга Бузова перед концертом в Брянске записала видеообращение к поклонникам. Ролик она опубликовала в социальных сетях.

-14 февраля мы проведем вместе,- сказала артистка. - Буду дарить вам свою музыку, свое творчество и свою любовь

К слову, концерт звезды обещает пройти с аншлагом. Билеты на первые ряды уже давно раскуплены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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