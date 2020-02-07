2020-02-07T10:46:55+03:00
Общество

Полеты из Брянска в Турцию стартуют в апреле

Первый рейс наметили на 29 число
Мария Дедкова
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Билеты с вылетом из нашего города уже можно купить.Билеты с вылетом из нашего города уже можно купить.Фото: Мария Дедкова
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В этом году брянцы смогут улететь на отдых в Турцию. Рейсы перенесли с мая на апрель. Первый самолет планируют отправить 29 числа, сообщили на сайте туроператора.

Билеты с вылетом из нашего города уже можно купить. Предполагается, что рейсы в Анталию будут совершать каждые 10 или 11 дней до октября.

Напомним, открылась продажа билетов на Кипр. Полеты начнутся из Брянска 1 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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