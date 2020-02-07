Полеты из Брянска в Турцию стартуют в апреле

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:46:55+03:00

Билеты с вылетом из нашего города уже можно купить. Фото: Мария Дедкова

Изменить размер текста: A A

В этом году брянцы смогут улететь на отдых в Турцию. Рейсы перенесли с мая на апрель. Первый самолет планируют отправить 29 числа, сообщили на сайте туроператора.

Билеты с вылетом из нашего города уже можно купить. Предполагается, что рейсы в Анталию будут совершать каждые 10 или 11 дней до октября.

Напомним, открылась продажа билетов на Кипр. Полеты начнутся из Брянска 1 июня.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU