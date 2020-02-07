Брянский лаунж-бар наказали за рекламу кальяна

7 Февр. 2020 2020-02-07T09:11:34+03:00

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В Брянске лаунж-бар наказали за рекламу кальяна. Внимание антимонопольщиков привлек баннер, на котором был изображен курящий зверек.

По закону «О рекламе» реклама табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок не допускается.

Из-за этого объявление лаунж-бара признали незаконным. Владельцу выдали предписание об устранении нарушения. Виновных привлекли к административной ответственности, сообщили в пресс-службе УФАС по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU