Брянский лаунж-бар наказали за рекламу кальяна
В Брянске лаунж-бар наказали за рекламу кальяна. Внимание антимонопольщиков привлек баннер, на котором был изображен курящий зверек.
По закону «О рекламе» реклама табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок не допускается.
Из-за этого объявление лаунж-бара признали незаконным. Владельцу выдали предписание об устранении нарушения. Виновных привлекли к административной ответственности, сообщили в пресс-службе УФАС по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU