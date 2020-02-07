Житель Климовского района спас тонущего рыбака
Жителя Климовского района наградили за спасение утопающего.
28 января Евгений Лях пришел порыбачить на реку Снов. В воде он заметил человека, а в кустах ниже по течению лодку. Евгений бросился в реку и вытащил пострадавшего, затем подтащил лодку и переправил замерзшего односельчанина на противоположенный берег и вызвал скорую помощь.
- Ширина реки в том месте составляет около 20 метров, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - А учитывая зимнее время года, отсутствие сведений о глубине реки и интенсивности течения, такой поступок смело можно назвать героическим.
6 февраля Евгения Ляха за спасение утопающего наградили благодарственным письмом Главного управления МЧС России по Брянской области и подарочным сертификатом от администрации Климовского района.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU