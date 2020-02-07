2020-02-07T10:06:22+03:00
Общество

Житель Климовского района спас тонущего рыбака

Героя наградили
Мария Дедкова
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6 февраля Евгения Ляха за спасение утопающего наградили благодарственным письмом Главного управления МЧС России по Брянской области и подарочным сертификатом от администрации Климовского района.6 февраля Евгения Ляха за спасение утопающего наградили благодарственным письмом Главного управления МЧС России по Брянской области и подарочным сертификатом от администрации Климовского района.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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Жителя Климовского района наградили за спасение утопающего.

28 января Евгений Лях пришел порыбачить на реку Снов. В воде он заметил человека, а в кустах ниже по течению лодку. Евгений бросился в реку и вытащил пострадавшего, затем подтащил лодку и переправил замерзшего односельчанина на противоположенный берег и вызвал скорую помощь.

- Ширина реки в том месте составляет около 20 метров, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - А учитывая зимнее время года, отсутствие сведений о глубине реки и интенсивности течения, такой поступок смело можно назвать героическим.

6 февраля Евгения Ляха за спасение утопающего наградили благодарственным письмом Главного управления МЧС России по Брянской области и подарочным сертификатом от администрации Климовского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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