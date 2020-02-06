На реализацию проекта "Императорский маршрут" Брянская область потратит 40 миллионов рублей

6 Февр. 2020 2020-02-06T18:44:35+03:00

Ремонт планируют завершить к празднику под "Тенью брасовских аллей". Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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В Брянской области на реализацию туристического проекта "Императорский маршрут" выделили 40 миллионов рублей. Деньги пойдут на реконструкцию будущих достопримечательностей, сообщает ГТРК "Брянск".

Все они располагаются в Брасовском районе. Частью "Императорского маршрута" должна стать бывшая усадьба князя Михаила Романова, монастырь "Площанская пустынь", конезавод, а также здания бывшей усадьбы дворян Апраксиных.

Ремонт начнется весной и завершится уже к началу лета.

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ИСТОЧНИК KP.RU