На реализацию проекта "Императорский маршрут" Брянская область потратит 40 миллионов рублей
Деньги направят на реконструкцию
Ремонт планируют завершить к празднику под "Тенью брасовских аллей".Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянской области на реализацию туристического проекта "Императорский маршрут" выделили 40 миллионов рублей. Деньги пойдут на реконструкцию будущих достопримечательностей, сообщает ГТРК "Брянск".
Все они располагаются в Брасовском районе. Частью "Императорского маршрута" должна стать бывшая усадьба князя Михаила Романова, монастырь "Площанская пустынь", конезавод, а также здания бывшей усадьбы дворян Апраксиных.
Ремонт начнется весной и завершится уже к началу лета.
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ИСТОЧНИК KP.RU