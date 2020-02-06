Брянцам покажут фильм об Александре Барыкине

6 Февр. 2020 2020-02-06T18:39:42+03:00

В Брянске у Александр Барыкина был свой продюсерский центр «Живая вода». Фото: Борис КУДРЯВОВ

Изменить размер текста: A A

В Брянске покажут документальный фильм о творчестве и жизни музыканта Александра Барыкина «Живая душа». Сценарист и режиссер картины - Сергея Зарков.

Показ состоится в Городском дворце культуры и искусства Брянска в пятницу, 21 февраля. Начало сеанса – в 19.00. Возрастное ограничение - 12+.

Работу брянцам представит сам режиссер. На памятном кинопросмотре будут и звездные гости - автор-исполнитель и друг Александра Барыкина Сергей Матвеев, а также актер московского «Театра Луны» Михаил Бабичев.

В Брянске у Александр Барыкина был свой продюсерский центр «Живая вода». Музыкант даже написал гимн футбольной команды «Динамо-Брянск». Незадолго до смерти две недели лечился в брянском кардиодиспансере. Перед отъездом обсуждал с городскими властями планы по созданию в Брянске профессиональной студии звукозаписи.

Напомним, певец и композитор Александр Барыкин умер от обширного инфаркта 26 марта 2012 года в Оренбурге, где накануне, 25 марта, давал концерт. Сразу после выступления артисту стало плохо, и его отвезли в больницу. Медики 15 часов боролись за жизнь певца, но так и не смогли его спасти.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU