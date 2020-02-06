2020-02-06T18:39:42+03:00
Общество

Брянцам покажут фильм об Александре Барыкине

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В Брянске у Александр Барыкина был свой продюсерский центр «Живая вода».В Брянске у Александр Барыкина был свой продюсерский центр «Живая вода».Фото: Борис КУДРЯВОВ
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В Брянске покажут документальный фильм о творчестве и жизни музыканта Александра Барыкина «Живая душа». Сценарист и режиссер картины - Сергея Зарков.

Показ состоится в Городском дворце культуры и искусства Брянска в пятницу, 21 февраля. Начало сеанса – в 19.00. Возрастное ограничение - 12+.

Работу брянцам представит сам режиссер. На памятном кинопросмотре будут и звездные гости - автор-исполнитель и друг Александра Барыкина Сергей Матвеев, а также актер московского «Театра Луны» Михаил Бабичев.

В Брянске у Александр Барыкина был свой продюсерский центр «Живая вода». Музыкант даже написал гимн футбольной команды «Динамо-Брянск». Незадолго до смерти две недели лечился в брянском кардиодиспансере. Перед отъездом обсуждал с городскими властями планы по созданию в Брянске профессиональной студии звукозаписи.

Напомним, певец и композитор Александр Барыкин умер от обширного инфаркта 26 марта 2012 года в Оренбурге, где накануне, 25 марта, давал концерт. Сразу после выступления артисту стало плохо, и его отвезли в больницу. Медики 15 часов боролись за жизнь певца, но так и не смогли его спасти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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