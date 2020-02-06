Депутаты Госдумы отклонили социально важный законопроет о жилье ветеранов

6 Февр. 2020 2020-02-06T18:34:12+03:00

Один из авторов документа брянский депутат Борис Пайкин, считает, что такое пренебрежение правами защитников Отечества нельзя оправдать ни с экономической, ни с социальной точек зрения.

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6 февраля Государственная Дума в первом чтении большинством голосов отклонила законопроект о жилье для ветеранов и инвалидов боевых действий, который был внесен депутатами фракции ЛДПР. Один из авторов документа брянский депутат Борис Пайкин, считает, что такое пренебрежение правами защитников Отечества нельзя оправдать ни с экономической, ни с социальной точек зрения.

В настоящее время Жилищный кодекс разделяет нуждающихся в собственных квадратных метрах инвалидов и ветеранов боевых действий на два лагеря. Те, кто стал на учет как нуждающийся в жилье до 1 января 2005 года, могут рассчитывать на государственную субсидию в 1 миллион рублей. Те, кто присоединился к этой очереди после этой даты, подпадают уже под региональную субсидию, которая, как правило, заключается в выделении земельного участка под индивидуальное строительство. При этом получивший землю ветеран снимается с льготной очереди на жильё.

Законопроект ЛДПР предлагал, чтобы при получении земли все ветераны не лишались права на субсидию и могли потратить этот миллион на строительство дома. Федеральному бюджету, который сейчас выделяет на эти цели 2 миллиарда рублей в год, дополнительная нагрузка вполне по силам.

«Мы считаем такое деление ветеранов несправедливым, - комментирует законопроект Борис Пайкин. – В этом случае государство пересматривает общественные договоры со своими гражданами. Когда человека отправляют на войну, он вполне закономерно рассчитывает на определенные льготы в дальнейшем. А когда он возвращается, пролив свою кровь, то получает статус нуждающегося в улучшении жилищных условий, годами ждет своей очереди, чтобы получить пустой надел земли. И считается, что государство свои обязательства перед ним выполнило. Но не в землянке же ему жить. Принятия нашего закона ждали свыше 19 тысяч ветеранов боевых действий. Очень жаль, что коллеги из других партий не захотели защитить право таких граждан на улучшение жилищных условий в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах».

ИСТОЧНИК KP.RU