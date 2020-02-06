В Брянске дольщики из многоэтажки на улице Желябова получили ключи

6 Февр. 2020 2020-02-06T18:45:03+03:00

Поздравить новоселов приехали руководители области и города, а также сотрудники прокуратуры.Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области

Изменить размер текста: A A

6 февраля в Брянске ключи от квартир получили 200 дольщиков с улицы Желябова.

Сдача объекта в эксплуатацию проходила в торжественной обстановке. Поздравить новоселов приехали руководители области и города, а также сотрудники прокуратуры.

Первоначально сдать дом планировали в 2017-м. Но свои обязательства застройщик - ООО «БрянскСтройРазвитие» не выполнил.

На руководителя фирмы завели уголовное дело по статье "Мошенничество", сообщили в

Достраивал многоэтажку уже другой подрядчик.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU