2020-02-06T18:45:03+03:00
Общество

В Брянске дольщики из многоэтажки на улице Желябова получили ключи

Горожан поздравили с новосельем
Мария Дедкова
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Поздравить новоселов приехали руководители области и города, а также сотрудники прокуратуры.Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской областиПоздравить новоселов приехали руководители области и города, а также сотрудники прокуратуры.Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области
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6 февраля в Брянске ключи от квартир получили 200 дольщиков с улицы Желябова.

Сдача объекта в эксплуатацию проходила в торжественной обстановке. Поздравить новоселов приехали руководители области и города, а также сотрудники прокуратуры.

Первоначально сдать дом планировали в 2017-м. Но свои обязательства застройщик - ООО «БрянскСтройРазвитие» не выполнил.

На руководителя фирмы завели уголовное дело по статье "Мошенничество", сообщили в

Достраивал многоэтажку уже другой подрядчик.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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