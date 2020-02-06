В Брянске дольщики из многоэтажки на улице Желябова получили ключи
6 февраля в Брянске ключи от квартир получили 200 дольщиков с улицы Желябова.
Сдача объекта в эксплуатацию проходила в торжественной обстановке. Поздравить новоселов приехали руководители области и города, а также сотрудники прокуратуры.
Первоначально сдать дом планировали в 2017-м. Но свои обязательства застройщик - ООО «БрянскСтройРазвитие» не выполнил.
На руководителя фирмы завели уголовное дело по статье "Мошенничество", сообщили в
Достраивал многоэтажку уже другой подрядчик.
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ИСТОЧНИК KP.RU