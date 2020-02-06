В брянском заповеднике на свет появились три медвежонка

6 Февр. 2020 2020-02-06T18:06:29+03:00

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В заповеднике "Брянский лес" на свет появились три медведя. Малыши попали в объектив видеокамер. Ролик с косолапыми выложили в соцсетях сотрудники.

- У медведицы появилась на свет сразу тройня! И главное - все малыши выросли во вполне себе упитанных маленьких медведиков, - подписали видео сотрудники заповедника.

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ИСТОЧНИК KP.RU