2020-02-06T16:58:19+03:00
Общество

С последствиями снегопада в Брянске борются 45 машин

Еще две сотни человек расчищают остановки
Анна ЛЕВКИНА
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Последствия снегопада в Брянске ликвидируют 45 машин.Последствия снегопада в Брянске ликвидируют 45 машин.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Днем в четверг, 6 февраля, на Брянск обрушился снегопад. Практически сразу же на улицы города вышла специальная коммунальная техника: в общей сложности 32 машины. Сначала они начали обрабатывать улицы песко-соляной смесью (чтобы предотвратить образование ледяного наката).

– После того, как смесь начнет действовать, дорожники приступят к расчистке проезжей части, – пояснили в пресс-службе мэрии. – Малогабаритная техника убирает тротуары и площади. В случае ухудшения погодных условий и усиления снегопада количество коммунальных машин будет увеличено.

Вышли на помощь технике и люди. Всего около 180 человек. Они в основном расчищают остановки и подходы к пешеходным переходам.

Уборка городских улиц продолжится и в ночное время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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