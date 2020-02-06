С последствиями снегопада в Брянске борются 45 машин
Днем в четверг, 6 февраля, на Брянск обрушился снегопад. Практически сразу же на улицы города вышла специальная коммунальная техника: в общей сложности 32 машины. Сначала они начали обрабатывать улицы песко-соляной смесью (чтобы предотвратить образование ледяного наката).
– После того, как смесь начнет действовать, дорожники приступят к расчистке проезжей части, – пояснили в пресс-службе мэрии. – Малогабаритная техника убирает тротуары и площади. В случае ухудшения погодных условий и усиления снегопада количество коммунальных машин будет увеличено.
Вышли на помощь технике и люди. Всего около 180 человек. Они в основном расчищают остановки и подходы к пешеходным переходам.
Уборка городских улиц продолжится и в ночное время.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU