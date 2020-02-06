Брянцы помогли поймать шестерых пьяных водителей

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:30:22+03:00

О подозрительных автомобилистах горожане сообщали в дежурную часть

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С начала этого года в дежурную часть поступило 11 сообщений от жителей Брянска, которые сомневались в трезвости водителей.

Полученную информацию полицейские передали нарядам ДПС. В половине случаев подозрения подтвердились, нетрезвых автомобилистов задержали. На них составили административные материалы, впоследствии они «ушли» в суды.

В отделе ГИБДД по городу Брянску поблагодарили горожан за проявленную бдительность и напомнили: о фактах пьяного вождения сообщать следует по телефону 74-71-02 или ближайшему наряду ДПС.

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ИСТОЧНИК KP.RU