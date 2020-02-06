Директора брянской строительной фирмы осудили за мошенничество

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:13:51+03:00

Руководитель получил два года колонии

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В Брянске директора строительной компании ООО «СК «Прогресс и К» осудили за мошенничество. Приговор 5 февраля вынес Володарский районный суд.

Руководитель присвоил себе чужое имущество обманом. По решению суда, он получил два года колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU