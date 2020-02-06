В Брянске начали готовиться к 75-летия Победы

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:57:26+03:00

В Брянске стартовала подготовка к празднованию 75-летния Победы в Великой Отечественной войне. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Весь фронт работ обсудили на совещании в мэрии

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В Брянске стартовала подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На тематическом совещании в мэрии обсудили, что конкретно будет сделано и в какие сроки.

Так, в преддверии 9 Мая в Брянске появятся новые тематические инсталляции, работа по их изготовлению уже идет. Электрики дорожного управления проводят ревизию праздничной иллюминации, меняют вышедшие из строя элементы.

В юбилейный год Великой Победы большую работу проводят учреждения образования. В школах уже начались циклы уроков мужества, проводятся тематические встречи, часы памяти. Здания учебных учреждений оформят праздничной символикой.

– Традиционно уделят внимание благоустройству памятников и обелисков, – рассказали в пресс-службе горадминистрации. – В частности, отремонтируют и благоустроят 12 мемориалов, расположенных на городских кладбищах. Еще 200 тысяч рублей выделят на обновление мемориала в Бежичах.

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ИСТОЧНИК KP.RU