2020-02-06T10:36:19+03:00
Общество

В Брянской области начали записывать детей в первый класс

Прием документов продлится до 31 августа
Мария Дедкова
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В Брянской области 1 февраля стартовал набор детей в первые классы. В первую очередь принимают документы у тех, кто прописан в районе школы. Принимать всех остальных будут с 1 июля.

По предварительным данным, только в Брянске за парты 1 сентября впервые сядут шесть тысяч ребят.

В целом же по региону зачисление в первый класс проходит в обычном режиме, сообщает ГТРК "Брянск". Прием документов продлится до 31 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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