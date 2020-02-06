В Брянской области начали записывать детей в первый класс

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:36:19+03:00

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В Брянской области 1 февраля стартовал набор детей в первые классы. В первую очередь принимают документы у тех, кто прописан в районе школы. Принимать всех остальных будут с 1 июля.

По предварительным данным, только в Брянске за парты 1 сентября впервые сядут шесть тысяч ребят.

В целом же по региону зачисление в первый класс проходит в обычном режиме, сообщает ГТРК "Брянск". Прием документов продлится до 31 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU