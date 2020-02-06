Брянским троллейбусникам выплатили долг по зарплате

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:39:39+03:00

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Перед работниками МУП «Брянское троллейбусное управление» погасили задолженность по заработной плате. В дело пришлось вмешаться прокуратуре.

Проверку ведомство предприняло после тематических публикаций в сети интернет. Выяснилось, что руководство МУПа действительно не выплатило заработную плату 253 работникам за декабрь 2019 года. Суммарный долг составил 2,3 миллиона рублей.

– По результатам проверки прокуратура внесла работодателю представление об устранении нарушений трудового законодательства и потребовала принять меры к погашению задолженности по заработной плате, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

На директора завели административное дело за повторную невыплату заработной платы. Сейчас задолженность перед работниками погасили полностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU