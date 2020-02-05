В Брянске на дороге по улице Советской проложили 67% ливневки
Работы передвинулись к улице Крахмалева
Мощность новой ливневки рассчитана на перспективную застройку территории старого аэропорта.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске продолжается строительство дороги по улице Советской.
Работы, как отмечают в пресс-службе городской администрации, уже вплотную подошли к улице Крахмалева.
Здесь дорожники формируют основание дороги и прокладывают ливневку.
К слову, сейчас готовность канализации составляет 67% из общей протяженности в 3,4 километра. Мощность новой ливневки рассчитана на перспективную застройку территории старого аэропорта.
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ИСТОЧНИК KP.RU