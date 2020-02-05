В Брянске на дороге по улице Советской проложили 67% ливневки

5 Февр. 2020 2020-02-05T18:57:42+03:00

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В Брянске продолжается строительство дороги по улице Советской.

Работы, как отмечают в пресс-службе городской администрации, уже вплотную подошли к улице Крахмалева.

Здесь дорожники формируют основание дороги и прокладывают ливневку.

К слову, сейчас готовность канализации составляет 67% из общей протяженности в 3,4 километра. Мощность новой ливневки рассчитана на перспективную застройку территории старого аэропорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU