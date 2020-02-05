Сотрудников жуковской школы-интерната накажут за побег воспитанниц

5 Февр. 2020 2020-02-05T18:47:07+03:00

Нарушения отметили и в действиях полицейских. Фото: Иван ВИСЛОВ

Как говорят в прокуратуре, работники вовремя не заявили в полицию о пропаже детей

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В Брянской области сотрудников жуковской школы-интерната накажут за побег двух воспитанниц. Как говорят в пресс-службе прокуратуры, о пропаже девятиклассниц в полицию вовремя не заявили.

Напомним, о том, что воспитанницы покинули стены учреждения и не вернулись, стало известно 26 января. Оказалось, что школьницы приехали в Брянск и почти сутки провели у друзей.

Однако панику сотрудники учреждения подняли не сразу. Нарушения прокуратура отметила и в действиях полицейских, которые не соблюли порядок регистрации сообщения о пропаже.

От областных чиновников и начальника МО МВД России «Жуковский» потребовали разобраться в ситуации и наказать виновных.

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ИСТОЧНИК KP.RU