Сотрудников жуковской школы-интерната накажут за побег воспитанниц
В Брянской области сотрудников жуковской школы-интерната накажут за побег двух воспитанниц. Как говорят в пресс-службе прокуратуры, о пропаже девятиклассниц в полицию вовремя не заявили.
Напомним, о том, что воспитанницы покинули стены учреждения и не вернулись, стало известно 26 января. Оказалось, что школьницы приехали в Брянск и почти сутки провели у друзей.
Однако панику сотрудники учреждения подняли не сразу. Нарушения прокуратура отметила и в действиях полицейских, которые не соблюли порядок регистрации сообщения о пропаже.
От областных чиновников и начальника МО МВД России «Жуковский» потребовали разобраться в ситуации и наказать виновных.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU