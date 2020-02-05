В Дятькове осудили директора МУПа за сокрытие налогов

5 Февр. 2020 2020-02-05T16:29:32+03:00

Срок получил директор брянского МУПа, скрывший от взыскания по налогам 10,5 миллионов рублей. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Дятькове вынесли приговор о сокрытии налогов в МУП водопроводно-канализационного хозяйства. Директора предприятия признали виновным и осудили условно.

В суде доказали, что с января по сентябрь 2018 года директор МУПа скрыл от взыскания по налогам 10,5 миллионов рублей. Об имеющейся налоговой задолженности он знал, однако поступавшие на счета деньги расходовал на другие цели: перечислял по распорядительным письмам.

Кроме того, управленец задолжал 20 тысяч рублей Росгвардии. На руках у него было решение Арбитражного суда о взыскании этих денег. Однако никаких выплат он так и не произвел.

- Суд назначил виновному наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Сейчас недоимка по налогам и сборам погашена в полном объеме.

В законную силу приговор суда пока не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU