В Брянске врачу медико-социальной экспертизы грозит срок за взятки

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:24:00+03:00

В Брянске осудят врача, торговавшего справками по инвалидности. Фото: Евгения ГУСЕВА

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«Ушло» в суд уголовное дело в отношении врача Главного бюро медико-социальной экспертизы по Брянской области. Медика обвинили в получении взяток и мелком взяточничестве (девять эпизодов).

– Обвиняемый в разное время занимал должности руководителя и врача по медико-социальной экспертизе бюро №5, – уточнили в пресс-службе прокуратуры региона. – По версии следствия, он получил от девяти человек 67 тысяч рублей за установление инвалидности.

Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

Кстати, бюро №5 медико-социальной экспертизы находится в Володарском районе Брянска. Здесь работают со страдающими психическими расстройствами гражданами.

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ИСТОЧНИК KP.RU