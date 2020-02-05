2020-02-05T15:24:00+03:00
Общество

В Брянске врачу медико-социальной экспертизы грозит срок за взятки

Медик торговал справками по инвалидности
Анна ЛЕВКИНА
Поделиться:
В Брянске осудят врача, торговавшего справками по инвалидности.В Брянске осудят врача, торговавшего справками по инвалидности.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

«Ушло» в суд уголовное дело в отношении врача Главного бюро медико-социальной экспертизы по Брянской области. Медика обвинили в получении взяток и мелком взяточничестве (девять эпизодов).

– Обвиняемый в разное время занимал должности руководителя и врача по медико-социальной экспертизе бюро №5, – уточнили в пресс-службе прокуратуры региона. – По версии следствия, он получил от девяти человек 67 тысяч рублей за установление инвалидности.

Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

Кстати, бюро №5 медико-социальной экспертизы находится в Володарском районе Брянска. Здесь работают со страдающими психическими расстройствами гражданами.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске на дороге по улице Советской проложили 67% ливневки
Сотрудников жуковской школы-интерната накажут за побег воспитанниц
Межевой центр: оформление земли «под ключ»
На станции Брянск-I с рельсов сошел пустой вагон
Время покупать теплицу по выгодной цене
В Брянске на День Победы фейерверки прогремят во всех районах
В Брянске работникам троллейбусного управления задержали зарплату
В Дятькове осудили директора МУПа за сокрытие налогов
В Брянске врачу медико-социальной экспертизы грозит срок за взятки
Член СФ предлагает разрешить использовать образы людей и животных в рекламе алкогольной продукции
В Брянске пожилой водитель сбил девушку на «зебре»
Научно-клинический центр Микрохирургии глаза переехал в новое здание «Владимир Плаза»*
Пропавшего под Брянском 65-летнего Анатолия Стешина нашли погибшим
ВТБ переводит сеть на безбумажную технологию