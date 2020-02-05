В Брянске врачу медико-социальной экспертизы грозит срок за взятки
«Ушло» в суд уголовное дело в отношении врача Главного бюро медико-социальной экспертизы по Брянской области. Медика обвинили в получении взяток и мелком взяточничестве (девять эпизодов).
– Обвиняемый в разное время занимал должности руководителя и врача по медико-социальной экспертизе бюро №5, – уточнили в пресс-службе прокуратуры региона. – По версии следствия, он получил от девяти человек 67 тысяч рублей за установление инвалидности.
Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.
Кстати, бюро №5 медико-социальной экспертизы находится в Володарском районе Брянска. Здесь работают со страдающими психическими расстройствами гражданами.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU