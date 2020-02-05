В Брянской области отдали под суд бывшего полицейского, избившего парня в Локте
В Брянской области завершили расследование уголовного дела экс-заместителя начальника отдела полиции, избившего 17-летнего парня в Локте. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.
Бывшего правоохранителя обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, и нанесении побоев.
По версии следствия, вечером 13 августа прошлого года пьяный полицейский находился в кафе в Локте. Там он поссорился с компанией подростков.
Во время конфликта один из парней ударился головой и получил тяжелую травму. Молодой человек умер в Брянской областной больнице, так и не придя в сознание. Также в этом конфликте пострадали и другие свидетели ссоры 17 и 32 лет. Они попытались угомонить дебошира.
Уголовное дело бывшего полицейского передали прокурору для утверждения обвинения, затем документы направят в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU