В Брянской области почти 40 тысяч человек борются с онкологией
37,7 тысячи брянцев больны раком. Такую печальную статистику огласили в региональном департаменте здравоохранения во Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.
С онкологией живут 3,1 процента всего населения области. В прошлом году на Брянщине зарегистрировали 6 676 случаев впервые выявленных злокачественных новообразований.
Специалисты отмечают, что с возрастом заболеваемость раком возрастает. Установлено, что риск заболеть на 30-35 процентов связан с неправильным питанием, еще столько же добавляет курение. Различные инфекционные заболевания предопределяют около 17 процентов опухолей, алкоголь - 4 процента и по 2 процента приходится на загрязненную внешнюю среду и наследственность.
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ИСТОЧНИК KP.RU