В прошлом году из Брянска исчезли 214 киосков

4 Февр. 2020 2020-02-04T18:51:48+03:00

В этому году в Брянске планируют убрать 45 киосков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из них 40 объектов демонтировали в принудительном порядке

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За 2019 год в Брянске убрали 214 ларьков. О борьбе с незаконно установленными нестационарными объектами рассказали на совещании в горадминистрации.

В список демонтированных вошли 214 объектов.

- Это торговые ларьки, объекты сферы услуг, хозяйственно-бытового назначения и другие объекты, - уточнили в пресс-службе мэрии. - Причем 40 из них снесли в принудительном порядке.

В 2020 году Брянск планируют избавить еще от 45 незаконно установленных киосков.

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ИСТОЧНИК KP.RU