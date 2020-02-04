В прошлом году из Брянска исчезли 214 киосков
Из них 40 объектов демонтировали в принудительном порядке
В этому году в Брянске планируют убрать 45 киосков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За 2019 год в Брянске убрали 214 ларьков. О борьбе с незаконно установленными нестационарными объектами рассказали на совещании в горадминистрации.
В список демонтированных вошли 214 объектов.
- Это торговые ларьки, объекты сферы услуг, хозяйственно-бытового назначения и другие объекты, - уточнили в пресс-службе мэрии. - Причем 40 из них снесли в принудительном порядке.
В 2020 году Брянск планируют избавить еще от 45 незаконно установленных киосков.
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ИСТОЧНИК KP.RU