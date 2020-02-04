2020-02-04T18:14:00+03:00
Общество

За год в Брянске убрали 189 рекламных щитов

Такие цифры озвучили на совещании в горадминистрации
Мария Дедкова
Поделиться:
22 конструкции убрали принудительно, остальные пришлось снимать - владельцам.22 конструкции убрали принудительно, остальные пришлось снимать - владельцам.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Брянске в прошлом году с улиц убрали 189 рекламных щитов. Об этом говорили на совещании в городской администрации.

22 конструкции убрали принудительно, остальные пришлось снимать - владельцам, пояснили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Начальник управления муниципального контроля Татьяна Цыганок отметила, что в 2019-м работу по очистке города от крупных рекламных конструкций завершена. Вместе с тем, продолжается контроль за соблюдением законности размещения рекламы на фасадах зданий и конструкций.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянской области почти 40 тысяч человек борются с онкологией
В прошлом году из Брянска исчезли 214 киосков
В Брянской области ищут свидетелей ДТП на объездной дороге
За год в Брянске убрали 189 рекламных щитов
Брянский облсуд не смягчил приговор похитителям 350 тонн дизтоплива
ВТБ и Почта Банк объединяют программы лояльности
Брянцы попросили открыть проезд на Курган Бессмертия с улицы Калинина
Что такое хорошо и что такое плохо
Брянцы попросили скорректировать утренний рейс автобуса №33
Брянскую фирму оштрафовали на 120 тысяч рублей за задержку зарплат
Борис Пайкин дипломатично поможет школе в п.Локоть
Брянец получил 11 лет колонии за убийство 19-летнего парня
Брянские танцоры завоевали «серебро» первенства ЦФО среди юниоров
Соцсети: таксист устроил гонки на Речной в Брянске
В Брянскую область не пустили зараженные молью томаты
В Брянске пешеходы нарушили ПДД полсотни раз за день
В Брянске проверят водителей такси