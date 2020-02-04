За год в Брянске убрали 189 рекламных щитов
В Брянске в прошлом году с улиц убрали 189 рекламных щитов. Об этом говорили на совещании в городской администрации.
22 конструкции убрали принудительно, остальные пришлось снимать - владельцам, пояснили в пресс-службе Брянской городской администрации.
Начальник управления муниципального контроля Татьяна Цыганок отметила, что в 2019-м работу по очистке города от крупных рекламных конструкций завершена. Вместе с тем, продолжается контроль за соблюдением законности размещения рекламы на фасадах зданий и конструкций.
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ИСТОЧНИК KP.RU