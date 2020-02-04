За год в Брянске убрали 189 рекламных щитов

4 Февр. 2020 2020-02-04T18:14:00+03:00

Такие цифры озвучили на совещании в горадминистрации

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В Брянске в прошлом году с улиц убрали 189 рекламных щитов. Об этом говорили на совещании в городской администрации.

22 конструкции убрали принудительно, остальные пришлось снимать - владельцам, пояснили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Начальник управления муниципального контроля Татьяна Цыганок отметила, что в 2019-м работу по очистке города от крупных рекламных конструкций завершена. Вместе с тем, продолжается контроль за соблюдением законности размещения рекламы на фасадах зданий и конструкций.

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ИСТОЧНИК KP.RU