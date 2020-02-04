Брянцы попросили открыть проезд на Курган Бессмертия с улицы Калинина
Жители Брянска обратились к мэру города с просьбой открыть проезд в парк "Соловьи" с улицы Калинина. С такой идеей к Александру Макарову во время личного приема пришли владельцы спортивного комплекса.
По их словам, проездом смогут пользоваться только лыжники с тяжелым снаряжением. Владельцы склона готовы организовать контрольно-пропускной пункт, через который проехать смогут только лыжники.
Мэр дал поручение проработать этот вопрос. По словам Александра Макарова, нужно учесть мнение контролирующих структур и местных жителей.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU