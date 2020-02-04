Брянцы попросили открыть проезд на Курган Бессмертия с улицы Калинина

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:08:22+03:00

С такой идеей горожане обратились к мэру города

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Жители Брянска обратились к мэру города с просьбой открыть проезд в парк "Соловьи" с улицы Калинина. С такой идеей к Александру Макарову во время личного приема пришли владельцы спортивного комплекса.

По их словам, проездом смогут пользоваться только лыжники с тяжелым снаряжением. Владельцы склона готовы организовать контрольно-пропускной пункт, через который проехать смогут только лыжники.

Мэр дал поручение проработать этот вопрос. По словам Александра Макарова, нужно учесть мнение контролирующих структур и местных жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU