Брянец получил 11 лет колонии за убийство 19-летнего парня

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:24:16+03:00

Брянца признали виновным в убийстве и осудили на 11 лет. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Перед судом предстал 28-летний житель Брянского района. Мужчину признали виновным в убийстве и осудили на 11 лет.

При рассмотрении уголовного дела установили, что преступление мужчина совершил ночью 24 июля прошлого года возле дома №9 по улице Ульянова в Бежицком районе. Там он вступил в словесную перепалку с 19-летним парнем, после чего нанес не менее пяти ударов ножом по телу и шее. Потерпевший от полученных травм скончался.

– Бежицкий райсуд города Брянска приговорил виновного к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, – уточнили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Также мужчина выплатит родителям погибшего миллион рублей компенсации морального вреда.

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ИСТОЧНИК KP.RU