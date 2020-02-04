В Брянске из-за ремонта коллектора ограничат движение в Бежице

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:25:52+03:00

Проехать нельзя будет на участке от улицы Молодой Гвардии до переулка Металлистов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Автомобилистов попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам

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В Брянске пости на месяц ограничат движение в Бежицком районе. Здесь с 24 февраля по 20 марта будут ремонтировать аварийный коллектор.

Как пояснили в пресс-службе Брянской городской администрации, проехать нельзя будет по улице 22 Cъезда КПСС на участке от улицы Молодой Гвардии до переулка Металлистов.

Автомобилистов просят с понимаем отнестись к временным неудобствам и при необходимости использовать пути объезда.

Схема организации движения на улице 22 Cъезда КПСС.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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ИСТОЧНИК KP.RU