В Брянске из-за ремонта коллектора ограничат движение в Бежице
В Брянске пости на месяц ограничат движение в Бежицком районе. Здесь с 24 февраля по 20 марта будут ремонтировать аварийный коллектор.
Как пояснили в пресс-службе Брянской городской администрации, проехать нельзя будет по улице 22 Cъезда КПСС на участке от улицы Молодой Гвардии до переулка Металлистов.
Автомобилистов просят с понимаем отнестись к временным неудобствам и при необходимости использовать пути объезда.
Схема организации движения на улице 22 Cъезда КПСС.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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ИСТОЧНИК KP.RU