В Брянске возле «зебры» иномарка сбила пенсионерку

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:14:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске в ДТП пострадала 68-летняя женщина. Авария произошла в понедельник, 3 февраля, около семи вечера на улице Бежицкой в Советском районе.

По предварительной информации областной ГИБДД, 24-летний водитель «Мазды» ехал со стороны улицы Делегатской в сторону улицы Ульянова. Пострадавшая переходила дорогу в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

- С переломом ноги и другими травмами женщину положили в больницу, - говорят в Госатвоинспекции.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU