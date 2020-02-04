В Брянске возле «зебры» иномарка сбила пенсионерку
В Брянске в ДТП пострадала 68-летняя женщина. Авария произошла в понедельник, 3 февраля, около семи вечера на улице Бежицкой в Советском районе.
По предварительной информации областной ГИБДД, 24-летний водитель «Мазды» ехал со стороны улицы Делегатской в сторону улицы Ульянова. Пострадавшая переходила дорогу в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.
- С переломом ноги и другими травмами женщину положили в больницу, - говорят в Госатвоинспекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU