2020-02-03T14:55:59+03:00
Политика

Борис Пайкин взял под личную опеку локотского «Гномика»

Под знаком добрых дел проходит региональная неделя Бориса Пайкина
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Борис Пайкин поможет «Гномику» решить ряд насущных проблемБорис Пайкин поможет «Гномику» решить ряд насущных проблем
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Детский сад №2 поселка Локоть взял под личную опеку депутат Государственной Думы Борис Пайкин. «Гномик» пополнил обширный список образовательных и социальных учреждений Брянщины, которые взял под личную опеку депутат Государственной Думы Борис Пайкин. В рамках проведения на территории Брянской области масштабной региональной недели Борис Романович приехал в «Гномик» не с пустыми руками.Борис Пайкин подарил уверенность в чудесных преобразованиях .

По просьбе руководства детского сада Борис Пайкин привез подарок малышам -современный экран для проектора ,чтобы смотреть ребятишкам мультики и образовательные программы. После экскурсии по «Гномику» депутат Госдумы обозначил точки приложения для будущей помощи. Так, по решению депутата, за средства его благотворительного фонда в детском саду поставят новые шкафчики для одежды, столы и стульчики в группах и актовом зале, будут закуплена мебель для хранения костюмов и реквизита, холодильник для кухни и игровое оборудование на площадки для прогулок.

«Детский садик «Гномик» полностью соответствует своему названию, - комментирует итоги визита Борис Пайкин. - Он буквально дышит добром, уютом и теплым отношением воспитателей и нянечек к своим воспитанникам. Мы охотно поможем этим замечательным педагогам сделать их садик еще лучше. Ведь далеко не все образовательные учреждения «обласканы» вниманием местных властей, а благоустраивать их за счет средств родителей я считаю неправильным».

ИСТОЧНИК KP.RU

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