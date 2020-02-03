Брянский легкоателт Илья Иванов завоевал "бронзу" на "Битве полов"

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:47:27+03:00

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Брянский легкоатлет Илья Иванюк отличился на турнире прыгунов "Битва полов". Спортсмен занял третье место, сообщают в брянском центре спортивной подготовки сборных команд.

Турнир проходил Москве. Победу одержала действующая чемпионка мира и Европы Мария Ласицкене.

Она взяла высоту 2,04 метра и набрала 1259 очков. Представитель Брянской области Илья Иванюк занял третье место, преодолев планку на высоте 2,23 м и набрав 1117 очков.

В соревнованиях "Битва полов" принимают участие мужчины и женщины. В основе подсчета — использование таблиц, разработанных Божидаром Спириеваым, которые основаны на точных статистических данных. Они позволяют сопоставить результаты спортсменов обоих полов.

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ИСТОЧНИК KP.RU