2020-02-03T14:26:01+03:00
Общество

В Унече бывший студент заплатит штраф за взятку директору вуза

За деньги молодой человек решил сдать выпускные экзамены
Мария Дедкова
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28-летний житель Унечи заплатит штраф за взятку директору местного вуза.

В 2017 году студент передал через посредника руководителю образовательного учреждения 38 тысяч рублей. За деньги молодой человек хотел получить высокую оценку на итоговых экзаменах и диплом.

Суд приговорил виновного к штрафу в 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Не согласившись с приговором, осужденный и его защитник обжаловали его. Однако апелляцию не удовлетворили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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