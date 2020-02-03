В Унече бывший студент заплатит штраф за взятку директору вуза
28-летний житель Унечи заплатит штраф за взятку директору местного вуза.
В 2017 году студент передал через посредника руководителю образовательного учреждения 38 тысяч рублей. За деньги молодой человек хотел получить высокую оценку на итоговых экзаменах и диплом.
Суд приговорил виновного к штрафу в 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Не согласившись с приговором, осужденный и его защитник обжаловали его. Однако апелляцию не удовлетворили.
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ИСТОЧНИК KP.RU