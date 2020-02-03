В Брянске накрыли подпольное казино

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:53:39+03:00

Правоохранители изъяли в заведении покерный стол, специальные игровые фишки, несколько колод карт и деньги. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Его организаторам и участникам грозит до двух лет колонии

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В Брянске полицейские обнаружили частный клуб для любителей покера.

Оказалось, что 39-летний горожанин несколько раз в неделю собирает игроков на турниры. За организацию игр он получал комиссию с выигрышей. Правоохранители, как говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области, изъяли в заведении покерный стол, специальные игровые фишки, несколько колод карт и деньги.

Еще один игорный салон также полицейские накрыли в Брянске. Все оборудование изъяли.

По данным фактам правоохранители завели уголовные дела. Участникам и организаторам подпольного казино грозит до полумиллиона рублей штрафа либо лишения свободы на срок до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU