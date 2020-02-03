В Брянске накрыли подпольное казино
В Брянске полицейские обнаружили частный клуб для любителей покера.
Оказалось, что 39-летний горожанин несколько раз в неделю собирает игроков на турниры. За организацию игр он получал комиссию с выигрышей. Правоохранители, как говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области, изъяли в заведении покерный стол, специальные игровые фишки, несколько колод карт и деньги.
Еще один игорный салон также полицейские накрыли в Брянске. Все оборудование изъяли.
По данным фактам правоохранители завели уголовные дела. Участникам и организаторам подпольного казино грозит до полумиллиона рублей штрафа либо лишения свободы на срок до двух лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU