Жителя Брянска осудят за угрозу убийством фельдшеру «скорой»
В Брянске на скамье подсудимых окажется 46-летний местный житель, который угрожал расправой фельдшеру бригады "скорой помощи". Как рассказали в областной прокуратуре, инцидент произошел в октябре прошлого года.
Медики приехали по вызову к пожилой женщине. Фельдшеры приняли решение госпитализировать пациентку, на что ее сын повел себя неадекватно.
- Мужчина находился в нетрезвом состоянии, - говорят в прокуратуре. – Взяв в руки нож, он начал грозиться фельдшеру убийством.
Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU