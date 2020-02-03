2020-02-03T13:40:58+03:00
Общество

Жителя Брянска осудят за угрозу убийством фельдшеру «скорой»

Буяна могут посадить на два года
Ольга УМАРОВА
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Медики приехали по вызову к пожилой женщине.Медики приехали по вызову к пожилой женщине.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянске на скамье подсудимых окажется 46-летний местный житель, который угрожал расправой фельдшеру бригады "скорой помощи". Как рассказали в областной прокуратуре, инцидент произошел в октябре прошлого года.

Медики приехали по вызову к пожилой женщине. Фельдшеры приняли решение госпитализировать пациентку, на что ее сын повел себя неадекватно.

- Мужчина находился в нетрезвом состоянии, - говорят в прокуратуре. – Взяв в руки нож, он начал грозиться фельдшеру убийством.

Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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